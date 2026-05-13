Pillole di filmanalisi | all' Officina del Sole continua la rassegna dedicata al cinema

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 16 maggio alle ore 18, all'Officina del Sole torna Pillole di filmanalisi, la rassegna dedicata all’analisi filosofica e cinematografica delle grandi opere del cinema, realizzata in collaborazione con l’associazione Il Cappellaio.Il nuovo incontro, intitolato “Luccicanze nel labirinto”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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