Pillole di filmanalisi | all' Officina del Sole continua la rassegna dedicata al cinema
Sabato 16 maggio alle ore 18, all'Officina del Sole torna Pillole di filmanalisi, la rassegna dedicata all’analisi filosofica e cinematografica delle grandi opere del cinema, realizzata in collaborazione con l’associazione Il Cappellaio.Il nuovo incontro, intitolato “Luccicanze nel labirinto”.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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