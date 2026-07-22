Durante una giornata normale, molte persone evitano conversazioni casuali come una battuta in fila o un commento sull’ascensore, preferendo messaggi sul telefono. Questi scambi di breve durata, una volta frequenti, sono diminuiti a causa dell’uso diffuso di smartphone e nuove abitudini digitali. Le interazioni spontanee, che aiutavano a creare relazioni e fiducia, sono ormai meno comuni nelle routine quotidiane.

U na battuta mentre si aspetta il proprio turno, un commento sul tempo in ascensore, una domanda al supermercato. Le giornate sono piene di messaggi, notifiche e contenuti da guardare, ma sempre più povere di quei brevi dialoghi, forse inutili che, però, contribuivano a spezzare la distanza tra persone spesso estranee, trasformando luoghi di passaggio in spazi di relazione. Due psicologi, Valeria Pfeifer e Matthias Mehl, studiosi del comportamento e della comunicazione umani, hanno voluto misurare quanto le persone parlino davvero ogni giorno, fotografando un cambiamento profondo. Comunicazione efficace: 10 strategie per brillare quando si parla in pubblico X Il tempo del silenzio, come abbiamo perso 338 parole al giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Messaggi, smartphone e nuove abitudini hanno ridotto gli scambi spontanei nella vita di tutti i giorni. Eppure proprio quelle brevi chiacchiere aiutavano a costruire relazioni e fiducia

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