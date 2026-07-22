Entro settembre, Francia e Germania presenteranno una strategia condivisa per tutelare l’industria europea dall’aumento di prodotti sovvenzionati e a basso costo provenienti dalla Cina. La proposta mira a coordinare le misure europee contro le pratiche commerciali considerate distorsive, in risposta alle pressioni di alcuni paesi membri. La Francia e la Germania spingono l’Unione europea a adottare una posizione più ferma nei confronti di Pechino, mentre altri paesi si oppongono a interventi troppo restrittivi.

Entro settembre Francia e Germania elaboreranno una road map comune per proteggere l’ industria europea dalla crescente ondata di prodotti sovvenzionati e a basso costo provenienti dalla Cina. Le misure, ancora in fase di definizione, dovranno contrastare quelle che Emmanuel Macon e Friedrich Merz considerano pratiche commerciali sleali sostenute da sussidi statali e da una valuta, lo yuan, presumibilmente sottovalutata. L’ Unione europea non ha una posizione chiara su come gestire i rapporti economici con Pechino. Parigi, per esempio, ha a lungo spinto affinché il blocco adottasse un approccio duro mentre Berlino, le cui grandi aziende sono integratissime nel mercato d’oltre Muraglia, ha fin qui preferito adottare una posizione più cauta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Merz chiama, Macron risponde: perché Francia e Germania spingono l’Ue contro la Cina

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