Mercoledì 22 luglio
Il 22 luglio, è stato documentato un volo di oche indiane oltre i 7.000 metri di altitudine, superando le cime dell'Himalaya. Questo comportamento è stato oggetto di studio per comprendere meglio le capacità di resistenza e adattamento di questi uccelli in ambienti estremi. La ricerca mira a migliorare le conoscenze sulle strategie di volo e sopravvivenza di specie che affrontano quote elevate.
Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto) Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti Grazie a un nuovo studio sappiamo qualcosa in più su un tema misterioso e delicato, fondamentale per migliorare come espiantiamo gli organi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Mercoledi 22 Luglio 2026
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