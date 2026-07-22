Mercoledì 22 luglio

Notizia in breve

Il 22 luglio, è stato documentato un volo di oche indiane oltre i 7.000 metri di altitudine, superando le cime dell'Himalaya. Questo comportamento è stato oggetto di studio per comprendere meglio le capacità di resistenza e adattamento di questi uccelli in ambienti estremi. La ricerca mira a migliorare le conoscenze sulle strategie di volo e sopravvivenza di specie che affrontano quote elevate.