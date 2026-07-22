Mercato Roma | Tresoldi l' obiettivo in attacco Dovbyk in uscita incognita Robinio Vaz

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante, con Tresoldi come obiettivo principale. Dovbyk dovrebbe lasciare il club, mentre l’incertezza riguarda Robinio Vaz. La squadra intende rafforzare le seconde linee, anche attraverso cessioni e possibili innesti, per completare le rotazioni offensive. La rosa dovrebbe confermare i titolari della scorsa stagione, ma si lavora anche sulle alternative.

Roma 22 luglio 2026 - La Roma deve completare le rotazioni in attacco e se in linea teorica i titolari dovrebbero essere tutti confermati dalla stagione scorsa, è sulle seconde linee che i giallorossi dovranno implementare alcuni rinforzi, tra cessioni possibili ed eventuali volti nuovi. Il ruolo di prima punta nello specifico sarà occupato da Donyell Malen, l'uomo capace di cambiare il destino della Roma di Gian Piero Gasperini dal suo arrivo a gennaio. L'uomo a caccia di riscatto lontano dalla Capitale è Artem Dovbyk, i dubbi riguardano tutti Robinio Vaz, mentre il sogno è Nicolò Tresoldi come volto nuovo per l'attacco capitolino. Malen il pilastro del reparto, Dovbyk verso il trasferimento a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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CALCIOMERCATO ROMA: TRESOLDI anche SUBITO DOVBYK ALL AJAX NUOVO STADIO: GRANDI NOVITA

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