di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha commentato il mercato Inter vissuto fin qui in questa calda estate. Il ritiro nerazzurro in Germania è iniziato da tre giorni eppure Chivu aspetta ancora alcuni rinforzi. Tra tutti, il più importante tarda ancora ad arrivare, ovvero il sostituto di Dumfries sulla fascia destra. ULTIMISSIME PROSSIMA STAGIONE – « In Italia le società sono in difficoltà. Al contrario del passato, per esempio, l’Inter è più attendista o possiamo dire “in ritardo”: ciò che serve non lo ha preso, tra il sostituto di Dumfries e almeno un difensore. È in affanno. Juve, Inter e Roma devono darsi una mossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, Massimo Mauro: «Inter attendista o ‘in ritardo’: deve darsi una mossa!»

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Mauro: "Inter in ritardo, servono due rinforzi. Milan, Amorim e Ramos sono un rischio perché..."A un mese dall'inizio della Serie A 2026-2027, si segnala che l'Inter è in ritardo con le operazioni di mercato e necessita di due rinforzi.

Temi più discussi: Il saluto del Galatasaray a Mauro Icardi: è giallo sul rinnovo saltato a Istanbul; Mauro: Inter, Napoli e Roma in ritardo. Le star del Mondiale non alla portata delle italiane; Mauro: L'Inter deve darsi una mossa. Bilancio disastroso della Serie A al Mondiale; Icardi Inter, perché il ritorno più romantico del mercato potrebbe non essere solo un sogno.

Mauro critico sull’Inter: è in ritardo sul mercato come la JuveMassimo Mauro critica l'Inter per l'immobilismo sul mercato estivo. Mancano il sostituto di Dumfries e un difensore, Juve e Roma nella stessa situazione. passioneinter.com

Mauro: Inter in affanno sul mercato. Deve darsi una mossa come Juve e Roma. Il Napoli...L'ex giocatore ha detto la sua sul momento del calcio italiano in generale e si è soffermato anche sull'Inter e le altre big ... fcinter1908.it