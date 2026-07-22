A un mese dall'inizio della Serie A 2026-2027, si segnala che l'Inter è in ritardo con le operazioni di mercato e necessita di due rinforzi. Il tecnico del Milan ha dichiarato che alcuni possibili acquisti, tra cui due giocatori, rappresentano un rischio. Inoltre, si evidenzia che durante il Mondiale appena concluso, l’Italia ha portato in finale due giocatori, Lautaro e Nico Paz, quest’ultimo con pochissimo minutaggio.

A un mese esatto dall’inizio della Serie A 2026-2027, Massimo Mauro fotografa lo stato di salute del nostro campionato sottolineando un dato incontrovertibile, legato al Mondiale appena terminato: "Il calcio italiano in finale ha portato due giocatori, Lautaro e Nico Paz, che però ha giocato pochissimo. Insomma, un bilancio disastroso - spiega l’ex centrocampista - se non fosse per il gol decisivo dell’interista in semifinale. Non una grande 'patente' alla luce dell’assenza della Nazionale". Cosa indica questo dato? "Che le società sono in difficoltà. Al contrario del passato, per esempio, l’Inter è più attendista o possiamo dire in ritardo: ciò che serve non lo ha preso, tra il sostituto di Dumfries e almeno un difensore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mauro: "Inter in ritardo, servono due rinforzi. Milan, Amorim e Ramos sono un rischio perché..."

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