Mercato Inter Lucumi nel mirino di mezza Europa | lo vogliono tutti! Concorrenza serrata dalla Juventus al Besiktas

Jhon Lucumí è sul mercato e interessa a diverse squadre europee, tra cui la Juventus e il Besiktas. La concorrenza tra le società è molto forte, con più club che cercano di acquistare il difensore. La trattativa è in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli dell'eventuale trasferimento. La società nerazzurra ha confermato che il giocatore è disponibile per le offerte.

Inter News 24 Mercato Inter, Lucumi nel mirino di mezza Europa: lo vogliono tutti! Concorrenza serrata. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Come riportato da Il Resto del Carlino, Jhon Lucumí è ufficialmente sul mercato. L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha confermato la promessa fatta al difensore colombiano, fissando chiaramente il prezzo di vendita: il club rossoblù punta a incassare almeno 25 milioni di euro tra quota fissa e bonus per lasciar partire il centrale. Juventus e nerazzurri su Lucumí: la situazione in Italia. In Serie A, la Juventus e i nerazzurri hanno già mosso i primi passi concreti per sondare il terreno, esprimendo un forte gradimento per il calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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CALCIOMERCATO INTER: CAMAVINGA NEL MIRINO

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