Meloni | Ora tolleranza zero

Il presidente ha dichiarato che sarà adottata una politica di tolleranza zero. Oggi si ricordano i 25 anni dalla morte di un noto giornalista e intellettuale italiano, fondatore di un quotidiano. La commemorazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di questa ricorrenza.

Presidente Meloni, oggi ricorrono i 25 anni dalla morte di Indro Montanelli, fondatore del Giornale e tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento. "Indro Montanelli è stato descritto in tantissimi modi. Anticonformista, irregolare, controcorrente. Ed era certamente tutto questo. Ma io penso che una delle caratteristiche che più gli si addice sia il coraggio. Perché la scelta di fondare il Giornale nel 1974 è stato un atto di straordinario coraggio, in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana: gli anni di piombo. Montanelli squarciò un velo nel mondo dell'informazione. Sfidò a viso aperto chi non concepiva l'idea che potesse esserci una voce alternativa al conformismo dell'epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni: Sul caporalato linea del Governo è e sarà tolleranza zero

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