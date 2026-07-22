meloni in pressing sulle preferenze i leghisti cedono ma resta il muro forza italia

Giorgia Meloni non intende mollare sulle preferenze nella riforma elettorale. “Sulle preferenze non ho cambiato idea”, afferma la presidente del Consiglio in un’intervista al Giornale, anche – sebbene non lo dica – per evitare di incappare in possibili rilievi da parte della Consulta. “La legge elettorale è già un’ottima legge per come è uscita, e su questo sono perfettamente d’accordo con Forza Italia. Può però essere ancora migliorata introducendo le preferenze”, ha ribadito il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. La batosta rimediata alla Camera dalla premier con la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze a scrutinio segreto, per mano dei franchi tiratori della sua maggioranza, dunque non la scoraggia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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