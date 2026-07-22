Il governo condanna l'episodio avvenuto a Bologna, definendolo inaccettabile. Il ministro dell’interno ha chiesto di verificare con rigore eventuali responsabilità nel decesso di un uomo coinvolto negli scontri. Nel frattempo, il leader di un partito di maggioranza ha accusato la sinistra di alimentare l’odio contro le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sui responsabili.

«Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine». Così ha scritto ieri sui social il premier Giorgia Meloni, commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione di lunedì sera voluta dal sindaco Matteo Lepore.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni attacca la sinistra: «Alimenta l’odio contro le forze dell’ordine»

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