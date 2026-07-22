La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che l'Italia non è più un campo profughi, affermando di aver interrotto l'incremento incontrollato dell’immigrazione illegale. Ha aggiunto che il paese ha cessato di essere un punto di riferimento per l’immigrazione irregolare, nonostante il tentativo di boicottaggio. Le sue parole si concentrano sulla fine di un fenomeno che, secondo lei, era in crescita negli anni passati.

Signori, la pacchia è finita. E a dirlo e la premier Giorgia Meloni: "Abbiamo interrotto una volta per tutte l'incremento incontrollato dell'immigrazione illegale alla quale assistevamo da anni e possiamo affermare, senza timor di smentita, che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E ci stiamo riuscendo, nonostante le moltissime resistenze e i tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo a remare contro", afferma in un'intervista a il Giornale il presidente del Consiglio snocciolando i risultati raggiunti dal Governo in tema di contrasto all'immigrazione irregolare. "Abbiamo ridotto drasticamente le partenze e gli sbarchi illegali sulle nostre coste, e aumentato sensibilmente i rimpatri - ha ricordato -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meloni asfalta la sinistra: "L'Italia non è più un campo profughi, nonostante il boicottaggio"

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