Due specialisti della diagnostica italiana hanno ricevuto tre riconoscimenti internazionali. La medicina di laboratorio nel paese si conferma tra le eccellenze mondiali, secondo quanto riferito da Sibioc. La notizia arriva da Milano, dove si sottolinea il ruolo di professionisti riconosciuti a livello globale. Nessun dettaglio sui nomi o le istituzioni coinvolte, ma si evidenzia il prestigio delle premiazioni e la posizione di rilievo del settore nel panorama sanitario nazionale.

Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "La medicina di laboratorio italiana si conferma un'eccellenza a livello internazionale: tre prestigiosi riconoscimenti sono stati infatti conferiti a due tra i più autorevoli esponenti della diagnostica". Ne dà notizia la Sibioc (Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Medicina di laboratorio), che annuncia il conferimento a Giuseppe Lippi del 2026 Ifcc Howard Morris Distinguished Clinical Chemist Award, "uno dei più prestigiosi riconoscimenti mondiali della disciplina", e la nomina di Mario Plebani a professore oinorario dell'università nazionale di La Plata (Argentina), unitamente all'invito a tenere la Plenary Lecture del Caliilab, Congresso argentino della qualità nel laboratorio clinico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Medicina di laboratorio al top in Italia, Sibioc: "Nostri esperti riconosciuti tra eccellenze internazionali"

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