medici di famiglia il modello veneto da estendere a tutta italia

Notizia in breve

La Regione Veneto ha deciso di raddoppiare il pagamento delle borse di formazione per i medici di famiglia. La misura mira a rendere più attrattiva questa specializzazione. La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha espresso apprezzamento per questa iniziativa. Non sono stati annunciati piani ufficiali per estendere questa misura ad altre regioni. La decisione riguarda esclusivamente il Veneto e le sue politiche di incentivazione.