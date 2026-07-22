Medici di famiglia il modello Veneto da estendere a tutta Italia
La Regione Veneto ha deciso di raddoppiare il pagamento delle borse di formazione per i medici di famiglia. La misura mira a rendere più attrattiva questa specializzazione. La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha espresso apprezzamento per questa iniziativa. Non sono stati annunciati piani ufficiali per estendere questa misura ad altre regioni. La decisione riguarda esclusivamente il Veneto e le sue politiche di incentivazione.
La Regione Veneto raddoppia il compenso delle borse di formazione in Medicina generale e incassa l’apprezzamento della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. “È una scelta di grande lungimiranza”, commenta il presidente Filippo Anelli. “Riconosce il valore di una professione essenziale per il Ssn e rappresenta un atto di giustizia nei confronti di tanti giovani che scelgono questo percorso, superando una disparità atavica che non trova ragione di esistere”. Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale del Veneto stanzia 4,5 milioni di euro per il triennio 2026-2028. La singola borsa aumenta così di oltre 12mila euro lordi, raddoppiando di valore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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