Medici attori a Villa Torlonia per aiutare le famiglie in difficoltà

I medici salgono sul palcoscenico per fare del bene. Venerdì alle 21 nella corte interna di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, la Compagnia di Medici-Attori "Dica 33" porterà in scena, con la regia di Massimo Boncompagni, la celebre commedia di Carlo Goldoni Il servitore di due padroni. La compagnia è formata da medici e professionisti sanitari che condividono la passione per il teatro e mettono gratuitamente il proprio talento al servizio delle persone più fragili. Nel corso degli anni il gruppo ha sostenuto numerose realtà benefiche, tra cui Avis di Cesena e Sogliano al Rubicone, Hospice di Savignano, Ail di Cesena, l’associazione Ponti di Solidarietà e progetti sanitari come la sala multisensoriale della Geriatria del Bufalini e l’ospedale missionario Luisa Guidotti Hospital in Zimbabwe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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