Potenza | nuovo microcredito per aiutare le famiglie in difficoltà

A Potenza è stato avviato un nuovo programma di microcredito destinato alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Questo strumento permette di ottenere fondi senza dover passare attraverso le banche tradizionali, offrendo un’alternativa più accessibile. I fondi sono pensati per coprire spese urgenti come pagamento di bollette, affitto o altre spese vitali. La procedura di richiesta è rivolta a chi risponde ai requisiti specifici e mira a sostenere chi ha bisogno di un aiuto immediato.

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? Punti chiave Come si può accedere ai fondi senza passare dalle banche?. Quali spese urgenti possono essere coperte con questo aiuto?. Chi deve gestire direttamente i pagamenti ai fornitori dei beni?. Come funziona la procedura per richiedere il sostegno economico?.? In Breve Massimo 5 mila euro per spese mediche, affitti, bollette o piccoli elettrodomestici.. Pietro Bianchi coordina le procedure tecniche per l'accesso ai fondi della Fondazione.. Pagamento diretto ai fornitori per evitare la consegna di contanti ai richiedenti.. Modello ispirato al precedente intervento sociale già realizzato a Gela, provincia di Caltanissetta.. Nella sala... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza: nuovo microcredito per aiutare le famiglie in difficoltà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sabato 9 maggio torna "Dona la spesa": come aiutare le famiglie in difficoltà nel novareseNova Coop organizza per sabato 9 maggio una nuova edizione di "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di beni di prima necessità destinata alle... Povertà, il microcredito sociale per aiutare chi è in difficoltàIl 20 maggio nella Sala del Consiglio della Provincia di Potenza, la presentazione ufficiale del progetto promosso dalla Fondazione Interesse Uomo ... basilicata24.it