Mediaset guida la svolta DVB-I e HbbTV | la nuova TV prende forma in Italia

Da digital-news.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mediaset sta promuovendo l'adozione di DVB-I e HbbTV in Italia per creare un'esperienza televisiva più unificata e interoperabile. La strategia prevede l'integrazione tra i due standard, favorendo servizi IP e l'uso di funzionalità come il Red Button. L'obiettivo è semplificare l'accesso ai contenuti e migliorare la compatibilità tra dispositivi, mantenendo la sostenibilità economica dei broadcaster tradizionali.

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Dal Red Button ai servizi IP, Mediaset accelera sul DVB-I con HbbTV per un'esperienza televisiva unificata e interoperabile. L'integrazione tra gli standard DVB-I e HbbTV si profila come la soluzione tecnica e strategica per restituire semplicità all'utente finale, garantendo al contempo la sostenibilità economica dei broadcaster tradizionali. Come emerso durante il recente webinar HbbTV, l'obiettivo non è soltanto. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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