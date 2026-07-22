Mediaset sta promuovendo l'adozione di DVB-I e HbbTV in Italia per creare un'esperienza televisiva più unificata e interoperabile. La strategia prevede l'integrazione tra i due standard, favorendo servizi IP e l'uso di funzionalità come il Red Button. L'obiettivo è semplificare l'accesso ai contenuti e migliorare la compatibilità tra dispositivi, mantenendo la sostenibilità economica dei broadcaster tradizionali.

Dal Red Button ai servizi IP, Mediaset accelera sul DVB-I con HbbTV per un'esperienza televisiva unificata e interoperabile. L'integrazione tra gli standard DVB-I e HbbTV si profila come la soluzione tecnica e strategica per restituire semplicità all'utente finale, garantendo al contempo la sostenibilità economica dei broadcaster tradizionali. Come emerso durante il recente webinar HbbTV, l'obiettivo non è soltanto. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Digital-news.it - Mediaset guida la svolta DVB-I e HbbTV: la nuova TV prende forma in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Mattino: “Napoli, il Centenario prende forma: il Corsiero del Sole guida la nuova era azzurra”Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2026-2027, in occasione delle celebrazioni del Centenario.

Carnevali e Spalletti: la nuova era della Juventus prende formaLa Juventus sta pianificando un nuovo assetto tecnico e dirigenziale, con Carnevali e Spalletti coinvolti in un processo di riorganizzazione.

Temi più discussi: Liverpool, maxi rinnovo per Szoboszlai: ha firmato per 5 anni; Mondiali, Infantino insiste con l'allargamento a 64 squadre già nel 2030: Ogni nazione deve poter sognare; Ucraina, si dimette il ministro della Difesa Fedorov: continua il rimpasto deciso da Zelensky; Milo Infante racconta l’addio alla Rai: A Mediaset mi fanno sentire in una squadra.

Rivoluzione a Le Iene: Mediaset pensa al futuro, Max Angioni verso l’addio?Le Iene verso una nuova fase: Veronica Gentili confermata, mentre il futuro di Max Angioni resta in bilico tra ipotesi di addio e nuove formule di conduzione. notizie.it

Le Iene???? ?????????: Mediaset ??????? ??????? ??????? ?????, ???? ??????? ???????? ???????Le Iene verso una nuova fase: Veronica Gentili confermata, mentre il futuro di Max Angioni resta in bilico tra ipotesi di addio e nuove formule di conduzione. notizie.it