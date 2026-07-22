Mauro ha criticato il gioco di Amorim, definendolo un pericolo. Ha anche espresso dubbi su Ramos, ritenendo che il suo acquisto rifletta un calo del livello della Serie A. Secondo Mauro, il club milanese preferisce puntare su giocatori che non trovano spazio in altre squadre, invece di investire in grandi campioni affermati. La sua opinione si concentra sulla qualità e sulla strategia di mercato del campionato italiano.

Un'opinione piuttosto critica quella di Mauro, che ritiene l'operazione Ramos un indice del livello sempre più basso della Serie A, con Club come i rossoneri che puntano ormai a giocatori che non trovano spazio altrove e non più ai grandi campioni già affermati. Il gioco di Amorim può essere un pericolo. L'ex calciatore si è poi soffermato sul neo allenatore rossonero, esponendo i propri dubbi riguardo la compatibilità del suo stile di gioco con un campionato come quello italiano: > "Poi c’è il nuovo allenatore Amorim, che ha una filosofia molto offensiva e orientata al bel gioco: un po’ un pericolo in Italia se non hai i giocatori giusti".... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mauro avvisa il Milan: "Il gioco di Amorim è un pericolo, Ramos non mi convince"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ECCO COME SARÀ IL NUOVO MILAN DI AMORIM! MERCATO DA +100 MILIONI

Notizie e thread social correlati

Milan, Diddi non ha dubbi: "Gonçalo Ramos è l'attaccante perfetto per il gioco di Amorim. Ecco perché"Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus, diventando così il trasferimento più costoso della storia...

Mauro: "Inter in ritardo, servono due rinforzi. Milan, Amorim e Ramos sono un rischio perché..."A un mese dall'inizio della Serie A 2026-2027, si segnala che l'Inter è in ritardo con le operazioni di mercato e necessita di due rinforzi.

Massimo Mauro avvisa Inter, Juve e Milan: Club italiani in difficoltà sul mercatoMassimo Mauro analizza la Serie A: mercato, ritardi e ambizioni. Le parole dell’ex calciatore della Juventus A un mese dall’inizio della Serie A, Massimo Mauro ha fatto il punto sullo stato delle prin ... msn.com

Mauro promuove Gila e avvisa il Milan di Ruben Amorim: Filosofia offensiva, ma occhio al calcio italianoIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato così del Milan e del progetto tattico di Ruben Amorim: ecco le sue parole Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex c ... msn.com