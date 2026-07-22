Maurizio Seymandi | la storia del creatore e storico volto di Superclassifica Show
Ascolti TV di domenica 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali domina la serata, Canale 5 resiste con Racconto di una notte Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Maurizio Seymandi nasce il 22 luglio 1937 a Bengasi, in Libia, allora colonia italiana. Pochi mesi dopo la nascita la famiglia rientra a Milano e, successivamente, si trasferisce a Nervi per motivi di salute del bambino. Dopo il diploma frequenta l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
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