Un motore di aereo viene riutilizzato attraverso un processo di rigenerazione, che ne valuta il valore finanziario. Maurizio Pozzi ha approfondito questa pratica con Aeras Aviation, società specializzata nel settore. La rigenerazione permette di prolungare la vita utile del motore, che viene sottoposto a controlli e riparazioni per garantirne l’efficienza. Questo processo rappresenta una seconda vita per i motori, con un impatto economico che coinvolge anche le compagnie aeree.

Quando si parla di aviazione si pensa agli aerei nuovi, alle compagnie e alle rotte intercontinentali. Meno visibile è ciò che accade a un motore quando si avvicina alla fine della sua vita operativa. Eppure è in quel mercato, che gli operatori definiscono aftermarket, che si gioca una parte crescente dell’economia del trasporto aereo. Con i costruttori in ritardo sulle consegne e le flotte che restano in servizio più a lungo, recuperare un propulsore, smontarlo e rimettere in circolo i componenti utilizzabili è diventato un mestiere ad alta intensità finanziaria. Maurizio Pozzi, Presidente e Co-Fondatore di Aeras Aviation, opera in questo segmento da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maurizio Pozzi e Aeras Aviation: il valore finanziario della seconda vita dei motori

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