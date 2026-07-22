Mattia Furlani | La determinazione in gara nasce anche da chi ti sta vicino La famiglia mi aiuta a raggiungere l' impossibile

Da vanityfair.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mattia Furlani si sta preparando per i Campionati Europei di agosto a Birmingham. In vista della gara, ha sottolineato che la determinazione cresce anche grazie al supporto della famiglia. Ricorda il record italiano di 8,47 metri stabilito in passato, senza però fare riferimenti diretti a chi lo detiene. Furlani si concentra sull'obiettivo di migliorare le proprie prestazioni, mantenendo alta la concentrazione sulla competizione imminente.

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Furlani si sta preparando per i Campionati Europei che si svolgeranno ad agosto a Birmingham. E il suo pensiero va al record italiano di Andrew Howe di 8,47 metri. «È sicuramente un traguardo a cui penso. Sarei ipocrita se dicessi il contrario», dichiara, «con le condizioni giuste credo di poterlo battere». Certo il momento non è dei migliori. «Sono reduce da un brutto infortunio in Cina, ma sono già tornato a gareggiare», racconta, «ogni atleta vive alti e bassi e questo è probabilmente il periodo più difficile della mia carriera. Lo sto superando grazie all'affetto di amici e di tutte le persone che mi sono vicine. Tra un mese ci saranno gli Europei e voglio tentare il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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