Matthew McConaughey e Zoe Saldana ricevono la maglia del Napoli e il regalo è opera di Salvatore Esposito

Due attori americani, noti per ruoli cinematografici di grande successo, hanno ricevuto una maglia del Napoli, con il regalo consegnato da un attore di una serie televisiva. L'evento si è svolto in un locale di Roma, lontano dai riflettori pubblici. La consegna ha coinvolto le due celebrità e l'attore che ha portato il regalo, senza ulteriori dettagli su eventuali relazioni o motivazioni.

Ci sono incontri che sulla carta sembrano impossibili, crossover che appartengono più al regno della fantasia che alla cronaca. Eppure a volte la realtà supera l’immaginazione, e quando accade lo fa in un piccolo bar della capitale, lontano dai riflettori dei red carpet e dalle luci abbaglianti di Hollywood. È quello che è successo quando Salvatore Esposito ha condiviso su Instagram una foto destinata a far parlare: lui, l’attore napoletano che il mondo ha imparato a conoscere attraverso Gomorra, insieme a Matthew McConaughey e Zoe Saldana, due pilastri del cinema internazionale. Non una location patinata, non un evento ufficiale. Solo tre attori seduti in un’atmosfera informale, quasi intima, a Roma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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