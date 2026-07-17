Matthew McConaughey e Zoe Saldana sono stati ripresi mentre giravano alcune scene di “Positano” a Testaccio, quartiere di Roma. Le riprese del film, diretto da Daniel Roher, si sono svolte nelle strade del quartiere, con i due attori coinvolti in diverse scene. La produzione ha utilizzato le vie di Testaccio come location per alcune sequenze del film.

Matthew McConaughey e Zoe Saldana sono a Roma. Tra le vie di Testaccio sono stati ripresi mentre girano alcune scene di “Positano”, il nuovo film Netflix diretto da Daniel Roher. Nell’inquadratura pubblicata online l’attore premio Oscar cammina in abiti casual – maglietta scura e pantaloni chiari – con in mano delle carte. Accanto a lui una comparsa o membro della troupe davanti a un parcometro. Dietro, il selciato e i palazzi del quartiere fanno da sfondo naturale al set. Il film e le riprese a Roma “Positano” è un thriller d’azione in uscita su Netflix nel 2027. La storia racconta di due ladri di gioielli, prima rivali e poi alleati per il colpo perfetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Matthew McConaughey e Zoe Saldana girano a Testaccio: Roma diventa set di “Positano”

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