Un video pubblicato a Ibiza mostra Matteo Berrettini accanto a Peggy Gou, alimentando le voci sulla loro possibile relazione. Il campione italiano, impegnato nella fase di recupero dopo infortuni, torna a essere al centro dell’attenzione anche per questioni private. La clip ha suscitato interesse tra i follower, riaccendendo le speculazioni sulla sua vita sentimentale. Berrettini, che sta lavorando per migliorare la condizione fisica, si trova ora sotto i riflettori anche fuori dal campo.

Matteo Berrettini torna protagonista anche lontano dai campi da tennis. Mentre il campione romano continua la sua battaglia per ritrovare la migliore condizione fisica dopo un periodo complicato segnato dagli infortuni, la sua vita privata finisce nuovamente sotto i riflettori. Da settimane circolano infatti voci su un possibile legame con Peggy Gou, celebre dj e produttrice sudcoreana diventata una delle artiste più amate della scena elettronica internazionale. Ora un video girato a Ibiza sembra aver alimentato ancora di più le indiscrezioni: nelle immagini, diventate rapidamente virali sui social, si vede la musicista impegnata alla consolle mentre Berrettini si trova accanto a lei, sorridente e coinvolto dall’atmosfera del locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Matteo Berrettini ritrova il sorriso accanto a Peggy Gou? Il video da Ibiza accende il gossip e riporta il campione italiano sotto i riflettori

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