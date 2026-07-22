Nella notte, gli ispettori antidoping hanno effettuato controlli su diversi ciclisti durante il Tour de France. Alcuni atleti hanno commentato che non si tratta di una novità e hanno espresso fastidio per i controlli notturni. Un corridore ha detto di non essere felice di essere svegliato alle due di notte, evidenziando la routine degli accertamenti antidoping durante la corsa.

Proseguono le reazioni dei ciclisti alla vicenda che ha interessato il Tour de France domenica scorsa. Gli ispettori ITA hanno infatti nella notte svolto dei test antidoping nei confronti di diversi corridori, scatenando le reazioni di atleti e addetti ai lavori. Tanti si sono esposti contrariamente ai controlli notturni, tra questi si è aggiunto oggi anche Mathieu Van der Poel. L’olandese, interpellato da NOS, ha voluto esprimere il suo punto di vista non polemizzando come i suoi colleghi. Queste le parole del campione del mondo di ciclocross: “Spero che non diventi la norma. Non credo che sarei molto contento se venissi svegliato alle 2 di notte”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu Van der Poel: “Il controllo antidoping non è una novità, non sarei contento di essere svegliato alle due di notte”

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Mathieu van der Poel rides XTR Di2 on his Canyon Lux World Cup CFR

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