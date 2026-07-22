Maternità per tutte | mobilitazione dal basso

Un movimento promosso dall'associazione Luca Coscioni chiede di estendere i diritti di maternità a tutte le donne, indipendentemente dalla situazione sentimentale o di coppia. L'iniziativa coinvolge gruppi di cittadini e attivisti che si mobilitano per sensibilizzare su questa tematica. L’obiettivo è promuovere una legge che garantisca il diritto alla maternità anche a donne singole o in coppia con altre donne. La mobilitazione si svolge attraverso eventi e campagne di sensibilizzazione.

Più diritti, più mamme. Anche se single, anche se in coppia con un’altra donna. E’ il senso dell’iniziativa promossa dall’associazione Luca Coscioni anche a Pesaro, dove da ieri sera, malgrado il forte vento, gli attivisti hanno allestito banchetti di raccolta firme in zona mare, precisamente in viale Trieste, angolo viale Marconi, all’altezza dell’hotel Charlie. Una presenza che si rinnoverà ogni martedì e venerdì, dalle 20.30 fino ale 23.30. Altri tavoli saranno dislocati in centro, ogni sabato in via Branca dalle 16 alle 20,30. Quello che si chiede, è che le tecniche di procreazione assistita (Pma) siano accessibili a tutte le donne mentre oggi, malgrado la giurisprudenza, la legge 40 del 2004 consente l’accesso a queste techiche solo a coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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