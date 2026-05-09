’Bimbimbici’ la mobilitazione | Promuoviamo strade scolastiche Mapperemo tutte le aree critiche

Quest’anno si svolge la 25ª edizione di Bimbimbici, un’iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile tra i più giovani. L’obiettivo è creare percorsi sicuri per pedoni e ciclisti nelle zone scolastiche, con l’intento di mappare le aree a rischio e intervenire di conseguenza. L’evento coinvolge famiglie, scuole e amministrazioni locali per sensibilizzare su salute, diritti e sostenibilità ambientale.

Salute, diritti e sostenibilità. È questo, in poche parole, il programma della 25ª edizione di ‘Bimbimbici’, la manifestazione su due ruote per le vie della città rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, che oggi avrà luogo in 200 città italiane e che a Modena è organizzata da Fiab, Genitori Ecoattivi e dalla rete di associazioni Aria. La manifestazione si affianca alla mobilitazione europea ‘Street for Kids’, che propone una serie di iniziative volte a promuovere la mobilità consapevole nei pressi delle scuole, incoraggiando la limitazione del traffico motorizzato e sostenendo la necessità di introdurre strade scolastiche. Sempre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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