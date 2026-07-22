Mastoplastica additiva | grande successo su Instagram per il post del dottor Antonio Di Vincenzo sugli errori da evitare durante la visita con il chirurgo plastico

Un chirurgo plastico ha pubblicato su Instagram un post sugli errori da evitare durante una visita prima di una mastoplastica additiva. Dopo la pubblicazione, sono arrivate numerose domande da parte degli utenti. La discussione si è concentrata non solo sui risultati estetici, ma anche sul percorso che le pazienti devono seguire prima dell’intervento. La comunicazione ha attirato molta attenzione online.

Le domande ricevute dopo la pubblicazione confermano quanto sia importante parlare non soltanto del risultato estetico, ma anche del percorso che precede l’intervento. La mastoplastica additiva, infatti, non comincia in sala operatoria: comincia durante il colloquio tra la paziente e il chirurgo plastico. Per questo desidero approfondire l’argomento e spiegare quali aspetti considero fondamentali durante una visita di chirurgia estetica del seno. La mastoplastica additiva comincia dalla prima visita. Sono il dottor Antonio Di Vincenzo e, nella mia esperienza professionale, ho sempre considerato la prima visita un momento decisivo. Non è un incontro commerciale e non dovrebbe essere ridotto alla semplice scelta della misura di una protesi mammaria. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Segui gli aggiornamenti su Instagram.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonio di Vincenzo Chirurgo plastico recensioni videoSul web si trovano diverse recensioni e video che mostrano il lavoro di un chirurgo plastico.

Marco Giallini pronto alle nozze con la fidanzata? Il post su InstagramSu Instagram è stato pubblicato un post che potrebbe indicare un imminente matrimonio tra Marco Giallini e la sua fidanzata, Giorgia Battisti.