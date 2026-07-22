Le raffiche di vento di ieri pomeriggio hanno causato la caduta del tetto dello stabilimento balneare lungo il lungomare Cristoforo Colombo a Marotta. Una dipendente è riuscita a uscire in tempo prima che l’incidente si verificasse. La zona è stata interessata anche da allagamenti, con il centro cittadino che si è allagato a causa delle intense precipitazioni. La riapertura dello stabilimento non è ancora stata comunicata.

MAROTTA Dramma sfiorato ieri pomeriggio sul lungomare di Marotta a causa del maltempo. Durante il fortunale che si è abbattuto sul litorale, le forti raffiche di vento hanno provocato lo sfondamento del tetto al “Sun City Beach” sul lungomare Cristoforo Colombo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né tra il personale tra i clienti del noto pub, solitamente sempre molto affollato di giovani al pomeriggio e alla sera. In attesa delle operazioni di ripristino, il locale è stato precauzionalmente subito delimitato e messo in sicurezza per il ripristino dei danni. Sul posto una ditta privata che ha operato con una gru dalla strada per rimuovere le parti di tetto pericolanti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marotta, le raffiche sfondano il tetto dello stabilimento in spiaggia. Una dipendente riesce ad uscire in tempo: «Quando riapriremo ora?» ? Fano sott'acqua anche in centro

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