Cinzia Paolini ha deciso di interrompere la relazione con Mario e si è riavvicinata a Marco. La decisione non è stata annunciata durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, ma sembra aver influenzato le sue scelte al di fuori dello studio televisivo. La donna ha lasciato il programma senza fare una scelta ufficiale, ma i recenti incontri indicano un cambiamento nella sua situazione sentimentale. La nuova relazione sembra essere concentrata sulla città di Salerno.

Cinzia Paolini chiude la stagione di Uomini e Donne senza una scelta ufficiale nello studio di Maria De Filippi, ma lontano dalle telecamere qualcosa sembra essere cambiato davvero. Ecco cosa sarebbe successo dopo la fine delle registrazioni del dating show di Maria De Filippi! Uomini e Donne, la scelta finale di Cinzia sorprende tutti. L’ultima fase della stagione di Uomini e Donne ha avuto tra le sue protagoniste assolute Cinzia Paolini, finita al centro di una delle dinamiche più discusse del trono Over. Nelle puntate finali del programma, infatti, la dama si è trovata a dover gestire un rapporto sempre più complicato con Mario Lenti e, allo stesso tempo, un legame mai davvero chiuso con Marco Troiani. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Uomini e Donne, la decisione finale di Cinzia cambia tutto: chiuso con Mario, ritorno vicino a Marco a Salerno

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Uomini e Donne Ultima Puntata: Cinzia Umilia Marco In Studio

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