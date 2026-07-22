Nella mattinata, presso il Centro Elioterapico di San Vito, si sono raccolte 21 sacche di sangue grazie alla collaborazione tra militari e familiari. La donazione è avvenuta in un evento organizzato congiuntamente dalla Marina Militare e dall'ASL locale. Le sacche raccolte saranno destinate a supportare le esigenze di trasfusione nella regione. La giornata ha visto una buona partecipazione e un impegno condiviso tra le due istituzioni.

Tarantini Time Quotidiano Ventuno sacche di sangue raccolte in una sola mattinata grazie alla partecipazione di militari e familiari. È il bilancio della giornata di donazione organizzata lunedì 20 luglio al Centro Elioterapico della Marina Militare di San Vito, dove l’autoemoteca della ASL Taranto ha accolto i donatori che hanno scelto di contribuire alle scorte destinate agli ospedali e ai servizi sanitari del territorio. Nonostante le elevate temperature, l’iniziativa ha registrato un’importante adesione. Il sangue raccolto sarà sottoposto ai previsti controlli e successivamente destinato alle attività trasfusionali, indispensabili sia per gli interventi chirurgici e le emergenze sia per il trattamento di patologie croniche, come la microcitemia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Marina Militare e ASL Taranto insieme per la donazione di sangue: raccolte 21 sacche al Centro Elioterapico di San Vito

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