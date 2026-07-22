Marcus Miller omaggio a Miles Davis con la sua all star band nella Cavea dell' Auditorium

Notizia in breve

Marcus Miller ha eseguito un omaggio a Miles Davis con la sua all star band nella Cavea dell'Auditorium. La formazione comprendeva Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sax, Mino Cinelu alle percussioni e Russell Gunn alla tromba. La performance si è svolta in un contesto all'aperto e ha coinvolto diversi musicisti di rilievo nel panorama jazz e fusion.