Marcus Miller omaggio a Miles Davis con la sua all star band nella Cavea dell' Auditorium
Marcus Miller ha eseguito un omaggio a Miles Davis con la sua all star band nella Cavea dell'Auditorium. La formazione comprendeva Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sax, Mino Cinelu alle percussioni e Russell Gunn alla tromba. La performance si è svolta in un contesto all'aperto e ha coinvolto diversi musicisti di rilievo nel panorama jazz e fusion.
Marcus Miller, con la sua all star band, composta da Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sax, Mino Cinelu alle percussioni, Russell Gunn alla tromba, Brett Williams alle tastiere e Anwar Marshall alla batteria, sul palco nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per l’omaggio a Miles Davis per i cento anni dalla sua nascita. Il grande bassista americano, che con Davis ha lungamente collaborato, firmando con il grande trombettista, album divenuti pietre miliari come “Tutu”, “Amandla” e “Music from Siesta”, ha portato, per il festival Summertime 2026, il progetto speciale “We Want Miles!”. Uno spettacolo che ha ripercorso una delle stagioni più rivoluzionarie della storia del jazz, riportando il suono elettrico, il groove e lo spirito innovativo del leggendario trombettista. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
Marcus Miller - Tutu (Miles Davis Cover) / Live in Istanbul Harbiye, KSV Caz Festivali 30.06.26
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