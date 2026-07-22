La seconda edizione della Run Ex Alto Trophy si terrà il 5 settembre tra le Valli di Fiemme e Fassa, in occasione della Marcialonga Running Coop 2026. La competizione, dedicata a militari, forze dell’ordine e corpi dello Stato, è stata presentata a Palazzo Montecitorio. La manifestazione vede ancora una volta la collaborazione tra Marcialonga e l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Italiana.

Presentata a Palazzo Montecitorio la seconda edizione del trofeo dedicato a militari, forze dell’ordine e corpi dello Stato. Appuntamento il 5 settembre tra le Valli di Fiemme e Fassa. La collaborazione tra Marcialonga e l’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) si rinnova anche per il 2026. Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, a Roma, è stata presentata la seconda edizione della Run Ex Alto Trophy, iniziativa che affiancherà la 24ª Marcialonga Running Coop, in programma sabato 5 settembre tra le Valli di Fiemme e Fassa. Dopo il successo dell’edizione inaugurale del 2025, il trofeo conferma la... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Marcialonga e ANPd’I ancora insieme: torna la Run Ex Alto Trophy alla Marcialonga Running Coop 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cibo e salute, cocktail Marcialonga. Otto chilometri di cammino nel gustoDomani, domenica 10 maggio, si terrà la sesta edizione della Magnalonga di Mordano, un evento di circa otto chilometri che combina cammino e...

Marcialonga. Cecchetti vince il Memorial Luciano Vita a Mogliano. In campo femminile successo di Tania MarcaccioAlla 31ª edizione della Marcialonga dei Colli Moglianesi, valida come prova del 47° Criterium regionale Marche, 570 partecipanti si sono iscritti.

Si parla di: Marcialonga Running Coop, il 5 settembre al via la 24ª edizione.

SPORT * MARCIALONGA RUNNING COOP – RUN EX ALTO TROPHY: PRESENTATA A ROMA LA SECONDA EDIZIONE DEL TROFEO DEDICATO A MILITARI E FORZE DELL’ORDINEÈ stata la Sala Stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, a Roma, a ospitare nel pomeriggio la presentazione della 2.a Run Ex Alto Trophy, iniziativa che torna ad affiancare la Marcial ... agenziagiornalisticaopinione.it

Marcialonga Running Coop 2026, torna la Run Ex Alto Trophy per militari e forze dell’ordineLa classifica speciale dedicata a militari, forze di polizia e corpi dello Stato affiancherà la 24ª Marcialonga Running Coop. nordest24.it