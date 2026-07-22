Mapei Stadium c’è l’accordo Nuovo parcheggio disponibile

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un accordo per il nuovo parcheggio presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo un incontro in Prefettura, è stato deciso di migliorare la gestione e la sicurezza dell’area sosta riservata ai tifosi ospiti. L’intesa riguarda tutte le parti coinvolte e mira a risolvere le criticità legate all’uso del piazzale. Da ora, il parcheggio sarà disponibile per l’uso dei tifosi ospiti.

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Svolta per la gestione e la sicurezza dell’area sosta riservata ai tifosi ospiti nei pressi del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al termine di un incontro in Prefettura promosso per analizzare e risolvere le criticità connesse all’uso del piazzale, è stato raggiunto un accordo tra tutti i soggetti interessati. Nello specifico, la società PropCo ha fornito la propria disponibilità a concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Reggio Emilia l’area di parcheggio limitrofa all’impianto sportivo. L’intesa permetterà di garantire per l’intera stagione calcistica una zona idonea e riservata alla sosta dei mezzi dei tifosi ospiti e locali, assicurando il regolare svolgimento delle partite in una cornice di massima sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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