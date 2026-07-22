Manuale di gestione documentale e Intelligenza Artificiale | aggiornamento e limiti per DS DSGA e AA Scarica | nomine responsabili e integrazione manuale
L’intelligenza artificiale viene introdotta negli uffici di segreteria come strumento da integrare nei processi organizzativi, non come una scorciatoia amministrativa. È previsto un aggiornamento del manuale di gestione documentale e delle procedure relative a DS, DSGA e AA. Sono disponibili documenti scaricabili con le nomine dei responsabili e le linee guida per l’integrazione del sistema. La normativa specifica i limiti e le modalità di utilizzo dell’IA nel contesto amministrativo.
L’intelligenza artificiale entra negli uffici di segreteria non come scorciatoia amministrativa, ma come nuovo fattore organizzativo da disciplinare. È questo il punto da cui devono partire le istituzioni scolastiche quando aggiornano il manuale di gestione documentale: non basta indicare chi protocolla, chi classifica, chi fascicola e chi conserva. Occorre chiarire anche se, come, quando e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
How AI Converts Documents into Accurate Structured Data | AI Document Processing
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