Intelligenza artificiale e Dirigenti DSGA segreterie | automazione e gestione documentale Un corso in 5 lezioni Come averlo gratuitamente

È stato annunciato un corso pratico suddiviso in cinque lezioni, rivolto a dirigenti, DSGA e segreterie scolastiche, focalizzato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione documentale e nell’automazione delle attività amministrative. Il corso mira a fornire conoscenze aggiornate sulle potenzialità dell’IA nel settore scolastico, offrendo anche la possibilità di partecipare gratuitamente. Le lezioni sono pensate per introdurre strumenti e metodologie utili per migliorare l’efficienza delle operazioni quotidiane nelle istituzioni educative.

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Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intelligenza Artificiale a Scuola: Come gestire DPIA, FRIA e Linee Guida 2025 (Guida Operativa) Mentre i dirigenti inseguono strategie sull’intelligenza artificiale, il personale si trova ad affrontare licenziamenti devastanti, sorveglianza draconiana e crudele realtà di essere costretto ad addestrare gli inefficienti sistemi destinati a sostituirli x.com Quanto ti sta effettivamente aiutando lo strumento di intelligenza artificiale e automazione? reddit Catania. Cybercrime e intelligenza artificiale, vertice nazionale della Polizia PostaleCatania è stata al centro del confronto nazionale sulla sicurezza informatica e sul contrasto ai crimini digitali. Nella giornata del 14 maggio il Museo Diocesano ha ospitato una ... libertasicilia.it Cybercrime e intelligenza artificiale: la Polizia Postale si riunisce a Catania per le sfide digitaliIl 14 maggio il Museo Diocesano di Catania ha ospitato la conferenza di servizio dei dirigenti dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di tutta Italia. Al centro dei la ... cataniaoggi.it