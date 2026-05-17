Intelligenza artificiale e Dirigenti DSGA segreterie | automazione e gestione documentale Un corso in 5 lezioni Come averlo gratuitamente

Da orizzontescuola.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un corso pratico suddiviso in cinque lezioni, rivolto a dirigenti, DSGA e segreterie scolastiche, focalizzato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione documentale e nell’automazione delle attività amministrative. Il corso mira a fornire conoscenze aggiornate sulle potenzialità dell’IA nel settore scolastico, offrendo anche la possibilità di partecipare gratuitamente. Le lezioni sono pensate per introdurre strumenti e metodologie utili per migliorare l’efficienza delle operazioni quotidiane nelle istituzioni educative.

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Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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