Il sindaco di Napoli ha annunciato la disponibilità a ricandidarsi per un altro mandato. Ha dichiarato di essere pronto alle primarie e di non temere eventuali sfide. Tuttavia, ha precisato che non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito a un ruolo di leader federatore del centro-sinistra o ad altre iniziative politiche. Le sue parole arrivano in un momento di discussioni interne al partito. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui passaggi successivi.

Tempo di lettura: < 1 minuto In merito alle voci su una sua possibile candidatura a leader federatore del centro-sinistra o al ricorso alle primarie, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi chiarisce le proprie intenzioni: “Sono totalmente impegnato nel governo di Napoli, la città sta crescendo e, se gli elettori mi sosterranno, mi ricandiderò alle prossime elezioni comunali”, ha spiegato il primo cittadino di Napoli. “Questo non mi impedisce di dare il massimo supporto al centrosinistra per la vittoria finale – aggiunge Manfredi -. Sulle primarie dico che non dobbiamo averne paura, ma se si trova una soluzione unitaria attraverso un patto tra le forze politiche è ancora meglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Manfredi: “Pronto a ricandidarmi sindaco di Napoli. Primarie? Nessuna paura ma…”

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Stefano De Martino incontra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

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