Intervista al sindaco Manfredi | Napoli non sarà mai Zurigo ma chi governa deve scegliere Anche a costo di scontentare
Il sindaco di Napoli ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato delle sfide e delle scelte della città. Ha detto che Napoli non può essere come Zurigo, ma chi governa deve prendere decisioni anche se queste non sono sempre popolari. Durante l'incontro di circa un'ora, ha affrontato temi come il turismo di massa, la questione di Bagnoli e ha menzionato un colloquio con uno scrittore noto. La conversazione ha dato spazio a vari aspetti della recente evoluzione urbana e sociale.
Il sindaco Manfredi ha raccontato in un'ora a Fanpage la città in trasformazione: dal turismo di massa alla questione Bagnoli, fino all'incontro con Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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