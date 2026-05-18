Intervista al sindaco Manfredi | Napoli non sarà mai Zurigo ma chi governa deve scegliere Anche a costo di scontentare

Il sindaco di Napoli ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato delle sfide e delle scelte della città. Ha detto che Napoli non può essere come Zurigo, ma chi governa deve prendere decisioni anche se queste non sono sempre popolari. Durante l'incontro di circa un'ora, ha affrontato temi come il turismo di massa, la questione di Bagnoli e ha menzionato un colloquio con uno scrittore noto. La conversazione ha dato spazio a vari aspetti della recente evoluzione urbana e sociale.

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