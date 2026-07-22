Il turismo di lusso sta cambiando, andando oltre la semplice ricerca di rarità ed esclusività. La trasformazione riguarda anche il modo in cui si vive l’esperienza, con un nuovo linguaggio che valorizza l’autenticità e le emozioni. Finora, il settore si è concentrato sulla qualità visibile del servizio e su ambienti riservati, ma ora si punta a offrire esperienze più personalizzate e coinvolgenti. La tendenza si riflette in un approccio che privilegia la connessione emotiva rispetto alla mera rarità delle destinazioni.

La trasformazione del turismo di lusso non riguarda soltanto il modo in cui si viaggia, ma il significato stesso attribuito all'esperienza. Per lungo tempo il luxury travel è stato associato alla rarità dei luoghi, all'esclusività degli ambienti, alla qualità visibile del servizio. Oggi il baricentro si è spostato. Il lusso coincide sempre più con il controllo del tempo, con la personalizzazione, con la possibilità di accedere a esperienze difficili da replicare e con una relazione meno standardizzata tra viaggiatore, destinazione e operatore. È una trasformazione che va oltre il segmento alto del mercato. Il turismo di lusso funziona spesso come laboratorio avanzato per l'intera industria: anticipa aspettative, testa nuovi modelli di servizio, introduce tecnologie, sperimenta forme di relazione più sofisticate con il cliente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manfredi Lefebvre d'Ovidio e il nuovo linguaggio del turismo di lusso

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