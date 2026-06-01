Maserati ecco come sta cambiando il linguaggio del lusso | tra comfort e velocità

Maserati sta ridefinendo il concetto di lusso con il nuovo modello Grecale, che combina comfort e prestazioni elevate. Il veicolo si distingue per le sue caratteristiche di velocità e tecnologia, puntando a un segmento di mercato che cerca eleganza e performance. Il nome Grecale richiama un vento freddo del Mediterraneo, simbolo di forza e continuità, e si riflette nelle linee e nelle funzionalità dell’auto. La presentazione avviene in un contesto di innovazione nel settore automobilistico di fascia alta.

Il Grecale è un vento freddo che soffia sul Mediterraneo, increspandolo di onde in inverno. È continuo e uniforme. Lo percepisci per la sua costanza e la sua determinazione. Ed è proprio per questo, forse, che Maserati ha voluto chiamare così il suo suv compatto. Per parlarne, però, dobbiamo cambiare l’articolo: non più il Grecale, ma la Grecale. Nata nel 2022, la casa del Tridente la definisce « the everyday exceptional », l’eccezionale di tutti i giorni. E, in effetti, è proprio così. È un SUV, certo. Ma è pure un’auto elegante. Offre ampia abitabilità e molto comfort anche per i passeggeri posteriori, che si trovano a godere di parecchio spazio (ha infatti un passo di 2. 🔗 Leggi su Panorama.it

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La NUOVA Maserati Grecale 2026 è un MOSTRO di lusso Prestazioni folli e tecnologia mai vista!

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