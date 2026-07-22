L’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, ha commentato il mancato accredito della giornalista Ilaria Bonuccelli al Festival Pucciniano. La vicenda riguarda l’impossibilità di ottenere l’accredito per la partecipazione all’evento culturale. La situazione ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla decisione o sui motivi del rifiuto.

La vicenda legata al mancato accredito della giornalista Ilaria Bonuccelli per il Festival Pucciniano registra l’intervento dell’assessora regionale alla cultura con delega all’informazione ed e Articoli ditoria, Cristina Manetti. L’esponente della giunta ha manifestato attenzione e preoccupazione per l’accaduto, richiamando la presa di posizione già espressa dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Pur ribadendo la necessità di rispettare l’autonomia della Fondazione Festival Pucciniano, Manetti ha sottolineato l’importanza di fare luce sulle ragioni alla base del provvedimento. Secondo l’assessora, l’assenza di spiegazioni adeguate rischierebbe di compromettere la trasparenza e la tutela del lavoro giornalistico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mancato accredito a Ilaria Bonuccelli per il Festival Pucciniano: interviene l’assessora Manetti

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Odg Toscana sta seguendo con attenzione la vicenda segnalata dalla collega Ilaria Bonuccelli per il mancato riconoscimento dell’accredito stampa da parte della Fondazione Festival Pucciniano. L’Ordine avvierà un’interlocuzione con la Fondazione odg.to x.com

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