Nella mattinata di ieri, il punto vendita Coop.fi di Sesto Fiorentino ha ospitato l’evento “In marcia per la libertà”, organizzato da Unicoop Firenze con il supporto della Regione Toscana. L’assessora ha partecipato all’iniziativa, sottolineando l’impegno costante per le pari opportunità e i diritti femminili. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, con interventi e attività dedicate alla promozione della libertà e dell’uguaglianza.

SESTO FIORENTINO – Nella mattinata di ieri, il punto vendita Coop.fi di Sesto Fiorentino ha fatto da cornice all’evento In marcia per la libertà, una manifestazione organizzata da Unicoop Firenze in stretta collaborazione con la Regione Toscana. L’appuntamento è stato ideato per commemorare gli ottant’anni della nascita della Repubblica Italiana, ponendo un accento particolare sulla storica conquista del primo suffragio femminile nel nostro Paese. Durante l’incontro è stata ufficialmente inaugurata un’esposizione fotografica, intitolata proprio In marcia per la libertà, un percorso visivo realizzato grazie agli scatti provenienti dall’Archivio Storico Foto Locchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’assessora Manetti all’evento Unicoop per i diritti femminili: “Un impegno costante per le pari opportunità”

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