La nuova ondata di maltempo ha causato danni significativi, con tetti di capannoni scoperchiati e lucernari perforati, soprattutto nel Ferrarese e nelle Marche. Le raffiche di vento sono state molto intense, portando a danni strutturali e danni diffusi. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti, ma le autorità stanno valutando la situazione e intervenendo per le riparazioni. La perturbazione continua a provocare danni nelle zone colpite.

Il Ferrarese (ancora) e molti, molti danni nelle Marche: la nuova ondata di maltempo ha colpito duro. In provincia di Ferrara, le raffiche di vento sono state così potenti da scoperchiare il tetto di interi capannoni. Alberi caduti e strade allagate hanno mandato la circolazione in tilt. E non è mancata la grandine (di nuovo) che ha crivellato colture già in ginocchio. Poi, quella stessa supercella, è scesa sul Ravennate e nelle Marche. Il bilancio è pesate: a Falconara la guaina di un tetto scoperchiato dal vento è precipitata su due auto in sosta che erano per fortuna senza occupanti. Gravi problemi anche sulla costa: a Civitanova mezz’ora di fortunale ha distrutto attrezzature e ombrelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo senza tregua. Tetti scoperchiati. Perforati i lucernari

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