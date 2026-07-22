maltempo proseguono la conta dei danni e gli interventi

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Rozzano per rimuovere alcune veneziane pericolanti all’ottavo piano di un edificio su viale Liguria. La conta dei danni causati dal maltempo continua, con interventi in corso per mettere in sicurezza le strutture. Non sono stati segnalati feriti. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono ulteriori verifiche sugli edifici colpiti.

Maltempo, prosegue la conta dei danni. Questa mattina sono intervenuti i Vigili del fuoco a Rozzano per rimuovere alcune veneziane pericolanti all’ottavo e ultimo piano di un edificio che si affaccia su viale Liguria. Poco distante, la Polizia locale ha transennato l’area dove sei pannelli fotovoltaici, divelti dal tetto durante la violenta ondata di maltempo, sono precipitati al suolo andando completamente in frantumi. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 11, in via Peonie, nel cuore di Rozzano, dove alcune tende veneziane, rese instabili dalle forti raffiche di vento, rischiavano di staccarsi e precipitare sulla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autoscala per mettere in sicurezza la struttura ed eliminare ogni potenziale pericolo per i passanti e per il traffico sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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URAGANO HARRY IN ITALIA CONTA DEI DANNI E INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO

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