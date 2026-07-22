Maltempo Gualdo Tadino | grandine pioggia e raffiche di vento La guida per segnalare i danni

Tra la notte del 21 e il 22 luglio, Gualdo Tadino è stato interessato da un episodio di maltempo che ha causato danni. Sono state registrate grandinate di grandi dimensioni, raffiche di vento e piogge intense. La situazione ha portato a segnalare i danni alle autorità competenti. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze è stata resa nota.

Gualdo Tadino (Perugia), 22 luglio 2026 – Una violenta ondata di maltempo ha colpito il territorio di Gualdo Tadino nella notte tra il 21 e il 22 luglio, con grandine di notevoli dimensioni, fort i raffiche di vento e abbondanti precipitazioni. Il Comune ha avviato la ricognizione dei danni. Allagamenti e danni. L'Amministrazione comunale - si legge in una sua nota - ha adottato un'apposita ordinanza, la numero 76 del 22 luglio. Il maltempo ha provocato infatti allagamenti e danni a immobili, auto, coperture, attività economiche e colture agricole. "Dopo gli eccezionali eventi atmosferici della notte ci siamo subito attivati come Comune per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Vento, pioggia e grandine, ancora danni

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