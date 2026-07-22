malta potenzia la salvaguardia del patrimonio culturale con due nuove iniziative unesco

Notizia in breve

Malta ha annunciato due nuove iniziative per proteggere il patrimonio culturale, in collaborazione con l’UNESCO. Le misure riguardano interventi di conservazione e tutela di siti storici e monumenti. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle iniziative. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o modalità di attuazione.