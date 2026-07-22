Malta potenzia la salvaguardia del patrimonio culturale con due nuove iniziative UNESCO
Malta ha annunciato due nuove iniziative per proteggere il patrimonio culturale, in collaborazione con l’UNESCO. Le misure riguardano interventi di conservazione e tutela di siti storici e monumenti. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle iniziative. Nessuna informazione è stata fornita su tempistiche o modalità di attuazione.
Malta Potenzia la Tutela del Patrimonio Culturale. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Malta intensifica il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale attraverso due iniziative significative promosse nell’ambito dell’UNESCO. Questi sforzi mirano sia al riconoscimento di nuovi siti, sia a una partecipazione più attiva nella governance internazionale del patrimonio mondiale. Candidatura delle Fortificazioni di San Giovanni. La prima delle due iniziative riguarda la candidatura delle Fortificazioni di San Giovanni per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Questo progetto comprende le storiche fortificazioni portuali della Valletta, la città medievale di Mdina e la Cittadella di Gozo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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