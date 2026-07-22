A Malpensa, esiste un parcheggio gratuito accessibile ai visitatori. Si trova in una zona periferica dell’aeroporto e può essere raggiunto seguendo le indicazioni stradali dedicate. Nonostante sia disponibile, il parcheggio resta praticamente vuoto perché poco pubblicizzato e lontano dai terminal. Per arrivarci, bisogna percorrere alcune strade secondarie e seguire i cartelli specifici. Nessun altro utilizzo, nessuna presenza di veicoli in sosta.

Malpensa (Varese), 22 luglio 2026 – C'è un parcheggio gratuito dove è possibile aspettare amici e parenti in arrivo all'aeroporto senza spendere un euro. Eppure, nonostante sia operativo da due anni, in pochi sanno che esiste. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: auto in sosta davanti agli Arrivi, veicoli fermi sulle rampe di accesso e persino lungo la statale 336, con il rischio di multe salate e della decurtazione di punti dalla patente. Nel frattempo, a poche centinaia di metri di distanza, il parcheggio dedicato resta spesso quasi deserto. Il parcheggio gratuito. L'area, realizzata da Sea proprio per evitare la sosta selvaggia, si trova lungo la strada perimetrale interna tra il Terminal 1 e il Terminal 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malpensa, c’è un parcheggio gratuito? Sì, ma non lo usa nessuno: dove e come raggiungerlo

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