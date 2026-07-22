Malen e Ndicka tornano nella Capitale | oggi il primo allenamento

Donyell Malen ed Evan Ndicka sono rientrati ieri nella Capitale e oggi hanno partecipato al primo allenamento con il gruppo a Trigoria. Entrambi hanno ripreso gli allenamenti dopo le vacanze, lavorando con gli altri giocatori della squadra. La sessione si è svolta questa mattina, segnando il ritorno ufficiale dei due calciatori nella rosa. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali condizioni o programmi di allenamento specifici.

Le vacanze sono finite per Donyell Malen ed Evan Ndicka. I due giocatori sono rientrati nella giornata di ieri nella Capitale e oggi tornano a lavorare insieme al resto del gruppo a Trigoria. Gasperini ritrova così due elementi importanti della rosa, che inizieranno la preparazione con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni. Per entrambi comincia ora la corsa verso la migliore condizione in vista della partenza per il Galles, fissata per il 31 luglio. El Aynaoui e Koné saranno invece gli ultimi nazionali a rientrare: raggiungeranno il gruppo la prossima settimana, il 30 luglio, appena prima della partenza. Due Mondiali diversi, ma con lo stesso epilogo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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