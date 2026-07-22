Magliano 16enne pestato a sangue nel parco | il presunto aggressore va dai carabinieri Ma sono io la vittima
Un ragazzo di 19 anni si è presentato spontaneamente dai carabinieri, confessando di essere coinvolto nel pestaggio di un 16enne avvenuto domenica nel Parco delle Scienze a Magliano. Il giovane ha raccontato la sua versione dei fatti, mentre la vittima ha riportato ferite multiple e una lesione a un occhio. L’indagato ha dichiarato di essere lui la vittima dell’aggressione.
Si è presentato spontaneamente dai carabinieri, fornendo la propria versione dei fatti, un 19enne che ha ammesso di essere coinvolto nel pestaggio del ragazzo di 16 anni che, domenica scorsa, è stato picchiato violentemente nel Parco delle Scienze a Magliano, frazione di Carmiano, riportando ferite varie e una lesione ad un occhio. Il giovane, accompagnato dal suo legale, avvocato Massimo Bellini, ha sostenendo di essere lui la vittima di una aggressione da parte del 16enne e di un altro ragazzo 19enne, che era con lui, e di essersi difeso. Ai carabinieri il giovane ha raccontato che si trovava nel parco insieme ad altri amici e che, mentre stava facendo un giro in monopattino, è stato avvicinato da tre giovanissimi, che conosceva di vista, tra cui il 16enne. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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