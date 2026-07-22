Madonna ha visto la finale dei Mondiali di Calcio al fianco di Donald Trump? La risposta del portavoce della Regina Del Pop

Madonna ha partecipato come artista al primo Half Time Show dei Mondiali di Calcio, trasmesso domenica scorsa. Durante gli undici minuti di performance, si sono esibiti anche artisti come Shakira, BTS e Justin Bieber. La cantante ha assistito alla finale del torneo, ma il suo coinvolgimento si è limitato alla performance. Un portavoce ha confermato che Madonna non era in compagnia di Donald Trump durante l’evento.

Madonna è stata tra i protagonisti del primo Half Time Show nella storia dei Mondiali di Calcio, la scorsa domenica quando la Regina Del Pop ha aperto lo spettacolo che nel corso degli undici minuti previsti ha portato sul palco anche Shakira, BTS e Justin Bieber. Durante la performance nello spettacolo tra il primo ed il secondo tempo del match, Madonna ha eseguito la super hit Music accompagnata dal dj e produce Stuart Price, affiancata da Ronaldo e Ronaldinho. Al termine della sua esibizione sul rettangolo verde, si sono perse le tracce sulla popstar, fino a quando sui social è circolato un video della suite che ospitava durante la finale della sfida tra Spagna ed Argentina Donald Trump, la moglie e Gianni Infantino, il Presidente della Fifa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Justin Bieber, Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno insieme nella finale del mondiale 2026

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